Caldo torrido e Scirocco in Sicilia, oltre venti interventi in tutta l’Isola

A Villabate le fiamme distruggono un supermercato

PALERMO – Un’altra domenica da bollino rosso per le alte temperature, il vento di Scirocco e il conseguente rischio incendi in Sicilia. Forestali, vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono stati impegnati oggi nello spegnimento di 23 incendi. Sei roghi ad Agrigento, tre a Caltanissetta, tre a Catania, tre a Enna, tre a Messina, uno a Palermo, una a Ragusa due a Siracusa e uno a Trapani.

Tutte le emergenze

Nell’agrigentino a Palma di Montechiaro, in contrada Cugna, nel capoluogo in contrada Mendolito, a Cattolica Eraclea in contrada Aquilea, a Grotte in contrada Burgio, a Menfi in contrada Cava del Serpente, dove le fiamme hanno lambito anche alcune case. Qui sono stati alono almeno quattro i punti del territorio comunale da dove, nelle prime ore del pomeriggio, si sono sprigionati altrettanti incendi. Originate da roghi di sterpaglie e alimentate dal vento di Scirocco che sta soffiando sul territorio, le fiamme si sono pericolosamente estese in pochi minuti, raggiungendo diverse zone, comprese quelle abitate.

“Siamo certi che dietro questi episodi ci sia la mano criminale dell’uomo”, dice il sindaco di Menfi Vito Clemente, che ha effettuato dei sopralluoghi per verificare personalmente quello che sta succedendo. “Al momento l’area boschiva del Magaggiaro, il nostro polmone verde, è al sicuro”, conclude il primo cittadino. Al lavoro, per verificare eventuali rischi per la popolazione, personale della Protezione civile, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

Nel nisseno incendi di vegetazione nel capoluogo in contrada Deliella, a Mazzarino in contrada Ficari, e in contrada Diga Disueri, nel Catanese a Licodia Eubea in contrada Giurfo, a Linguaglossa, a Ramacca in contrada Torricella, nell’Ennese nel capoluogo in contrada Rossomanno e in contrada Bubudello, a Piazza Armerina in contrada Mosaici del casale villa Romana. Un incendio è divampato a Pergusa, frazione di Enna, attorno alla pista di servizio dell’autodromo.

E ancora nel Messinese a Militello Rosmarino in contrada Monte Scurzi, a Pagliara in contrada Locadi, nel Palermitano a Godrano in contrada Cannitello, nel Trapanese a Salemi in contrada San Giuseppe, nel Siracusano a Palazzolo Acreide in contrada Casa Bianca, a Ferla in contrada Campanino e nel ragusano a Comiso in contrada Colobria.

Villabate, a fuoco un supermercato

Le alte temperature hanno giocato un brutto scherzo ad un supermercato di Villabate, cittadina di fatto in continuità con il capoluogo sul versante est. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in supermercato della catena ‘Decò’ in corso Vittorio Emanuele. Le fiamme, secondo i tecnici dei pompieri sarebbero state innescate da un corto circuito e hanno provocato danni per le alte temperature e i fumi provocati dalla combustione. Sono intervenuti anche i carabinieri.

