Caldo in Sicilia, la tragedia a Bagheria: “Attenti alle categorie a rischio”

Temperature fino a 36 gradi. La situazione negli ospedali

PALERMO – Un’altra giornata da bollino rosso per il caldo in Sicilia. Nelle scorse ore la protezione civile ha diffuso l’avviso valido per oggi, 2 luglio, con l’allerta massima per le ondate di calore e media per il rischio incendi in tutta l’Isola, con il termometro che potrebbe raggiungere i 36 gradi. Una situazione che richiede particolare attenzione per anziani, neonati e persone con patologie.

Gli accessi nei pronto soccorso

Nei pronto soccorso degli ospedali palermitani non si registra un incremento degli accessi, ma sono diventati più frequenti i casi di soggetti fragili che risentono pesantemente delle conseguenze del caldo. “Si tratta di situazioni non direttamente correlate alle alte temperature – spiegano dal Civico – ma sicuramente aggravate da queste ultime. I pazienti con scompensi cardiaci o problemi respiratori e in generale, con malattie croniche, rischiano di più”.

Caldo in Sicilia: i consigli dei medici

“Per questo consigliamo loro di attenersi alle solite e semplici regole in grado di evitare eventuali malori – spiegano -. Gli anziani, in particolare, spesso non percepiscono il senso della sete, ma è necessario idratarsi il più possibile. E’ inoltre preferibile non uscire nelle ore più calde della giornata, ovvero dalle 11 alle 16″.

Lo stop alle attività lavorative all’aperto

Un orario in cui in Sicilia è anche previsto lo stop in alcuni settori produttivi. Dal 26 giugno scorso, infatti, un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Renato Schifani, sospende le attività lavorative all’aperto nelle ore più calde delle giornate e nelle aree ad alto rischio per le elevate temperature. Il divieto, in vigore fino al 31 agosto, riguarda le aziende agricole, florovivaistiche, edili (e affini) e le cave.

Caldo in Sicilia: la tragedia a Bagheria

Intanto, in Sicilia, una donna ha perso la vita dopo avere accusato un malore per strada. Rosanna Caltagirone, che abitava a Bagheria, in provincia di Palermo, aveva 53 anni. Due giorni fa, poco prima delle 13, stava andando al panificio quando è svenuta sul marciapiede di via Aiello. Alcuni passanti hanno cercato di aiutarla e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. La donna, come riferiscono i familiari, era diabetica e non avrebbe sofferto di alcuna patologia cardiaca. L’ondata di calore che ha però travolto l’Isola in questi giorni, potrebbe avere aggravato le sue condizioni.

I familiari: “I nipotini erano la sua vita”

Una tragedia che ha profondamente scosso l’intera cittadina, dove in tanti ricordano Rosanna come una donna dolce e premurosa, che amava profondamente i suoi nipotini. “Erano la sua vita – raccontano – li adorava. Una donna mite, sempre disposta a regalare un sorriso e che adesso mancherà davvero a tutti”. I funerali si sono svolti oggi a Bagheria.