Calenda a Palermo: “Odio le Regioni, ma la Sicilia sta diventando un unicum”

Il leader di Azione in città per un sit-in organizzato con il deputato regionale La Varderea

“Di quello che pensa Schifani di me non me ne frega niente. Penso che quello che sta avvenendo qui è una cosa imbarazzante. Io odio le Regioni, penso che facciano cose terrificanti ma in Sicilia hanno perso il senso delle cose”.

Il sit-in con La Vardera

L’ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a Palermo, parlando con i cronisti davanti alla sede della Presidenza della Regione siciliana, per un sit-in organizzato assieme al leader di Controcorrente e deputato regionale Ismaele La Vardera.

Ha poi aggiunto: “Gli amici che oggi sono stati in corteo per la Palestina, e io sono d’accordissimo, ma un po’ di battaglia anche sulle porcherie che stanno facendo? La Sicilia sta diventando un unicum in Italia”.