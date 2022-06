“Evasore totale”, denunciata associazione turistica e culturale

Il circolo aveva un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro non dichiarati, scoperto anche un lavoratore in nero

CATANIA – Un’associazione culturale e di promozione turistica di Caltagirone sarebbe stata un evasore totale negli anni d’imposta dal 2016 al 2021: lo hanno scoperto i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania.

Le Fiamme gialle della locale compagnia avrebbero accertato, nei cinque anni presi in considerazione, un volume di affari di circa 286 mila euro per un’Iva dovuta pari a 62 mila euro. Secondo l’accusa, l’associazione avrebbe incassato i pagamenti come quote associative di ignari turisti, spesso stranieri, omettendo rendicontazioni e comunicazioni ai fini fiscali.

Durante i controlli la Guardia di finanza di Caltagirone ha anche scoperto un lavoratore subordinato in nero che appariva formalmente come volontario dell’associazione. Per questo il legale rappresentante dell’associazione culturale è stato segnalato all’Inps.