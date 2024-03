Caltagirone, Cuffaro al congresso: Tiziana Failla è la nuova segretaria

I nomi dei nuovi vertici

CATANIA – Tiziana Failla è il segretario cittadino della Democrazia

Cristiana a Caltagirone. L’elezione è avvenuta, questa mattina, durante

il Congresso cittadino della DC, che si è svolto a Palazzo Reburdone.

Presenti, tra gli altri, il segretario nazionale del partito, Totò

Cuffaro; il segretario regionale, Stefano Cirillo; il segretario

cittadino Pietro Lipera.

Il congresso e i nomi

Al termine del Congresso, sono stati eletti tutti gli organi cittadini:

segretario Tiziana Failla; vice segretario Morena Pecora; presidente

Luciano Bono; vice presidente Gaetano Albergamo; segretario

organizzativo Luca Failla; responsabile giovani Gaetano Messina e

responsabile donne Marilena Trovato. Componenti del direttivo: Salvatore

D’avola, Giovanni Garofalo, Fanny Consoli, Carlo Scarfia, Totò Scollo,

Antonio D’urbino, Maria Concetta Ripullo, Pierangelo Mancuso.

Il commento

“La Democrazia Cristiana oggi è stata protagonista a Caltagirone. In una

sala gremita è stata eletta la nuova segreteria cittadina che vede una

importante rappresentanza numerica femminile e ciò fa ben sperare per il

futuro della politica perchè la presenza delle donne la umanizza –

dichiara Totò Cuffaro -. Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento a

tutti coloro che oggi sono stati presenti presso Palazzo Reburdone.

L’entusiasmo e la partecipazione, registrati anche a Caltagirone, sono

il segno evidente della voglia dei cittadini di tornare ad occuparsi di

politica, spendendosi per un partito che ascolta le esigenze della gente

e si mette a disposizione del territorio. La Democrazia Cristiana augura

buon lavoro a Tiziana Failla e a tutti i componenti della segreteria

cittadina”.