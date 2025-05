Incidente a Caltagirone, muore un motociclista ventiseienne

Il cordoglio di sindaco e vescovo

CATANIA – Un motociclista di 26 anni, Danilo Accardi, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Caltagirone. Era alla guida di una Ktm che, per cause in corso di accertamento, si è scontata con un’auto guidata da un 58enne che è rimasto illeso.

“Alla luce del tragico incidente di ieri sera che si somma a quello della settimana scorsa nel quale è morto il 25enne Antonio Grasso – si legge in una nota congiunta del Comune e della Diocesi di Caltagirone – il sindaco Fabio Roccuzzo e il vescovo Calogero Peri, interpretando i sentimenti unanimi della città e della comunità religiosa, esprimono profondo cordoglio per queste due giovani vite spezzate.

In segno di lutto e di condivisione dell’enorme dolore delle famiglie, il vescovo e il sindaco hanno deciso di aggiungere all’atto di affidamento della città di Caltagirone alla Madonna di Conadomini delle 19.30, in Piazza Municipio, un momento di preghiera in ricordo di Danilo e Antonio, nonché un’occasione di riflessione collettiva, con l’obiettivo di sensibilizzare la città sul tema del rispetto delle regole del codice della strada a tutela della vita delle persone. Inoltre, su disposizione del sindaco, il senato civico, parte integrante della processione che alle 19 partirà dalla chiesa ex Matrice, uscirà in silenzio, in segno di lutto, dal Municipio fino al raggiungimento della chiesa”.