 Caltagirone, la lite finisce nel sangue: un fermo della polizia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Caltagirone, la lite finisce nel sangue: un fermo della polizia

Catturato un ghanese di 28 anni
PROCURA
di
1 min di lettura

CALTAGIRONE (CATANIA) – Agenti del commissariato di polizia di Caltagirone hanno fermato un ghanese di 28 anni per tentato omicidio aggravato. È accusato di avere inferto, al culmine di una lite, due coltellate, una al petto e una alla scapola, di uno straniero di 26 anni.

A lui gli investigatori sono risaliti grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. È stato catturato nella sua abitazione dove la polizia ha trovato gli indumenti indossati dall’indagato al momento dell’aggressione. La Procura di Caltagirone ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI