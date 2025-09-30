Caltagirone, la lite finisce nel sangue: un fermo della polizia

Catturato un ghanese di 28 anni

CALTAGIRONE (CATANIA) – Agenti del commissariato di polizia di Caltagirone hanno fermato un ghanese di 28 anni per tentato omicidio aggravato. È accusato di avere inferto, al culmine di una lite, due coltellate, una al petto e una alla scapola, di uno straniero di 26 anni.

A lui gli investigatori sono risaliti grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. È stato catturato nella sua abitazione dove la polizia ha trovato gli indumenti indossati dall’indagato al momento dell’aggressione. La Procura di Caltagirone ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.