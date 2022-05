Medici ucraini nei Pronto Soccorso: “Ossigeno per ospedale di Caltagirone”

Approvato odg alla Camera firmato da Gianluca Rizzo (M5S) che potrebbe risolvere le carenze al Gravina.

CATANIA – Organici carenti dei pronto soccorso italiani rafforzati in via prioritaria da medici e infermieri di nazionalità ucraina presenti in Italia. É quanto prevede un ordine del giorno a prima firma di Gianluca Rizzo (M5S) approvato alla Camera per impegnare il governo in questo senso.



“Secondo i dati più aggiornati – afferma Rizzo – nei pronto soccorso italiani mancano quattromila medici e diecimila infermieri, cosa che si ripercuote notevolmente sulla qualità dell’assistenza ai pazienti. É questo, per esempio, il caso dell’ospedale Gravina di Caltagirone, da tempo alle prese con gravissime carenze di personale medico ed infermieristico. Speriamo che la Regione Siciliana sappia cogliere l’occasione, centrando in un colpo solo il duplice obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini ucraini nel nostro territorio e di colmare, anche in parte, le gravi carenze del Gravina”.