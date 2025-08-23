Diocesi di Caltagirone, il vescovo Peri comunica le nuove nomine

I sacerdoti e le parrocchie

CATANIA – Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, ha comunicato le nuove nomine nelle parrocchie della Diocesi.

Don Sebastiano Cristaudo sarà parroco della parrocchia S. Maria della Stella di Militello in Val di Catania, dove è stato celebrato mercoledì scorso il funerale di Pippo Baudo.

Don Marcello Lo Bianco sarà parroco, invece, nelle due sedi dei Santi Gregorio Magno e Giovanni Evangelista (matrice) e S. Agata di Vizzini.

Don Giuseppe Alessandro Luparello, in ultimo, guiderà le parrocchie S. Sebastiano e S. Giovanni Battista di Vizzini.