Caltagirone, trovato morto il 75enne che era scomparso da giorni

Giuseppe Barone era originario di Palermo

CALTAGIRONE (CATANIA) – Del 75enne Giuseppe Barone, originario di Palermo, non si avevano più notizie dallo scorso venerdì. Oggi l’amara scoperta del rinvenimento del corpo privo di vita dell’uomo tra le campagne di Caltagirone. Sono stati i vigili del fuoco, nel corso delle ricerche ad imbattersi nel cadavere dell’uomo che era in cura in una comunità terapeutica del luogo.

Sul posto, è giunto il medico legale che ha effettuato l’ispezione cadaverica. Da accertare le cause della morte: indagano i carabinieri.