Caltanissetta, approvato il progetto per le nuove condotte idriche

È stato inviato alla Regione Siciliana per il finanziamento di circa 4 milioni di euro

CALTANISSETTA – È stato approvato in linea tecnica e amministrativa il progetto esecutivo di Caltaqua per la sostituzione di circa 10 chilometri di condotte idriche che servono circa 20mila abitanti a Caltanissetta.

Il progetto denominato: sostituzione della rete idrica vetusta o in cattivo stato e il miglioramento dell’efficienza delle reti idriche e per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (ID125) – è previsto nel Piano degli investimenti di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA ed è stato inviato alla Regione siciliana per il finanziamento, circa 4 milioni e 200 mila euro con cui sarà possibile procedere all’ammodernamento di un importante tratto della rete di distribuzione idrica.

FOTO DI ARCHIVIO