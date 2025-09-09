Caltanissetta, viola il divieto di avvicinare l’ex moglie: arrestato

L'uomo era anche obbligato all'uso del braccialetto elettronico

CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta hanno arrestato un quarantenne che era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex coniuge vittima di maltrattamenti in famiglia.

È accusato di aver violato la misura disposta dall’autorità giudiziaria. Gli agenti lo hanno trovato all’interno dell’attività commerciale in cui si trovava anche la vittima che aveva lasciato in macchina il dispositivo elettronico associato al braccialetto che gli avrebbe segnalato la presenza dell’ex.