Caltanissetta, bimbo ferito nel parco: condannato un dirigente comunale

Il piccolo fu trasportato con l'elisoccorso

CALTANISSETTA – Il tribunale di Caltanissetta ha condannato per lesioni colpose l’ingegnere Giuseppe Tomasella, capo dell’ufficio tecnico del Comune, alla pena di un anno, e Giancarlo Bruccheri, rappresentante legale dell’associazione che gestiva il parco, a dieci mesi, per il crollo di un cancello avvenuto il 14 giugno del 2017 al parco giochi del Villaggio Santa Barbara, che provocò il grave ferimento di un bambino.

Caltanissetta, bimbo ferito nel parco

Il cancello scorrevole in metallo del peso di circa 180 chili uscì dalla guida ribaltandosi su un bambino di 9 anni che si trovava nel parco insieme ad altri coetanei. Il minore, oggi diciassettenne, rimase schiacciato dalla struttura e riportò gravissime lesioni.

Soccorso dai presenti, il piccolo fu trasportato d’urgenza all’ospedale di Caltanissetta e successivamente trasferito con l’elisoccorso a Palermo. Secondo quanto emerso nel corso del processo il cancello presentava criticità strutturali e mancavano dispositivi di sicurezza che ne avrebbero potuto impedire il ribaltamento.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che non risultava effettuato il collaudo definitivo della struttura.

La famiglia del minore si è costituita parte civile con l’avvocato Massimiliano Bellini. Giancarlo Bruccheri è difeso dall’avvocato Maria Francesca Assennato, mentre l’ingegnere Tomasella è assistito dall’avvocato Giuseppe Ferraro.