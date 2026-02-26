 Caltanissetta, botte e minacce alla compagna davanti ai figli: arrestato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Caltanissetta, botte e minacce alla compagna davanti ai figli: arrestato

L'operazione della polizia
SQUADRA MOBILE
di
1 min di lettura

CALTANISSETTA – Botte e minacce alla compagna, anche in presenza dei figli minori della donna. Arrestato dalla polizia di Caltanissetta un 30enne che adesso si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno consentito di raccogliere gravi indizi sul comportamento violento dell’uomo che, sin dall’inizio della relazione, avrebbe sistematicamente sopraffatto la vittima, anche alla presenza dei figli minori, con aggressioni fisiche e verbali, controllandone gli spostamenti, impedendole di frequentare familiari e amici e frantumandole in più occasioni il cellulare per evitare che la stessa chiamasse la polizia. L’uomo avrebbe minacciato la convivente e i suoi familiari, corsi in soccorso della vittima.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI