 Caltanissetta, brandiva una bottiglia contro i passanti: fermato col taser
Caltanissetta, brandiva una bottiglia contro i passanti: fermato col taser

Bloccato un gambiano di 30 anni
CALTANISSETTA – Un uomo di 30 anni originario del Gambia, è stato arrestato dai poliziotti delle volanti di Caltanissetta per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio intorno in pieno centro storico è intervenuta la polizia dopo che alcune persone avevano segnalato al 112 la presenza di un ubriaco che brandiva una bottiglia urlando contro i passanti.

Gli agenti inizialmente hanno tentato di calmarlo ma l’uomo ha colpito uno dei poliziotti con la bottiglia e per bloccarlo le forze dell’ordine hanno dovuto ricorrere all’utilizzo del taser. Successivamente il trentenne è stato condotto in questura in stato di arresto. Prima di essere condotto in carcere è stato trasportato in pronto soccorso per accertamenti sulle sue condizioni fisiche e le eventuali cure.

