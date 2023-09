Caltanissetta, controlli straordinari dei carabinieri: denunce e perquisizioni

Multe per oltre 10mila euro e ristoranti non in regola

1' DI LETTURA CALTANISSETTA – I carabinieri della compagnia di Caltanissetta hanno svolto un’operazione di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati in materia di armi, salute e circolazione stradale. Il servizio straordinario di controllo del territorio – disposto dal Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia – si è concluso nella serata di ieri, venerdì 29 settembre, e ha coinvolto oltre 30 unità dell’Arma dei Carabinieri compreso personale del Nas di Ragusa, portando al controllo di 346 persone e 254 veicoli, elevate 36 contravvenzioni per un importo complessivo di oltre 10mila Euro. Le perquisizioni Inoltre sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari, durante le quali sono state deferite 10 persone per vari reati, tra cui porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, evasione, minacce. Controlli e sanzioni Altre attività hanno riguardato controlli in materia di salute pubblica che, nel corso della verifica di sette esercizi di ristorazione, hanno portato alla contestazione di oltre 5.000 euro di sanzioni per condizioni igieniche non adeguate, difformità con la planimetria approvata, violazioni al protocollo HACCP.

