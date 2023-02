Caltanissetta, maxi discarica di rifiuti pericolosi: quattro arresti

Scoperta un'area di stoccaggio di oltre 3.000 metri quadrati

In quattro finiscono agli arresti domiciliari. I carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, unitamente a della sezione Ambiente e sanità della Procura della Repubblica hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti delle quattro persone residenti a Sommatino e Delia.

Son indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Le indagini sono iniziate nel 2021 e avrebbero fatto luce sull’attività organizzata di raccolta e stoccaggio di un ingente quantità di rifiuti di diverso genere in un’area di circa 3000 metri quadrati.

Una grande area non autorizzati per lo smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi: arredamenti,

elettrodomestici e autovetture destinate alla rottamazione, che giornalmente gli indagati ritiravano o ricevevano da privati e aziende.

I rifiuti venivano poi selezionati. Alcuni materiali venivano rivenduti, gli altri accatastati oppure bruciati.