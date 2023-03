Caltanissetta gioca un euro al 10 e Lotto e vince un milione

Il fortunato ha indovinato tutti i numeri estratti

Questa mattina a Caltanissetta è stato vinto un milione di euro nel bar tabacchi Colorado Cafè di via Leone XIII di proprietà di Domenica Zoda.

Un cliente non abituale del bar ha giocato una schedina da un euro al 10eLotto vincendo la cifra milionaria. Il nisseno ha centrato 10 numeri su 10 scoprendo di aver vinto la cifra da capogiro in diretta, alle 7.15, mentre guardava il monitor sul quale si leggono le cifre estratte ogni 5 minuti.

Quando i proprietari della tabaccheria hanno riferito che non era una vincita pagabile in tabaccheria, comunicando l’importo, l’uomo ha subito ringraziato ed è andato via.

Questa la combinazione vincente: 3-13-28-80-82-83-85-88-89-90.