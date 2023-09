Caltanissetta, il 14 settembre arriva la prima festa della Lega in Sicilia

Tra I big del Carroccio il vice premier Matteo Salvini

1' DI LETTURA

CALTANISSETTA – “Si svolgerà a Caltanissetta il prossimo 14 settembre, la prima festa della Lega in Sicilia, con tanti appuntamenti, dibattiti, prodotti tipici ed esibizioni, con l’intervento di importanti volti politici siciliani e nazionali”.

Tardino: “Faremo il punto sull’anno di governo”

“Sarà anche l’occasione per fare il punto sull’anno di governo nazionale e regionale, con riferimento alla nostra azione politica ed amministrativa, alla presenza dei nostri due assessori regionali, il vicepresidente Luca Sammartino e l’assessore Mimmo Turano e di Luigi D’Eramo, sottosegretario all’agricoltura. Ma avremo anche l’importante presenza del gruppo ID al Parlamento europeo, per il tramite di Marco Campomenosi, collega e capo delegazione a Bruxelles, per parlare di agricoltura, pesca e trasporti dal punto di vista europeo con sguardo al territorio, con la partecipazione di Lorenzo Viviani, responsabile del dipartimento pesca del nostro partito”, scrive in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia.

“Insieme alla deputazione, alla classe dirigente e agli amministratori locali del nostro movimento in Sicilia, abbiamo dato vita ad un programma che vedrà sul tavolo anche il tema della formazione e della pubblica istruzione, congiuntamente ai provvedimenti portati avanti dal gruppo parlamentare all’Ars”, aggiunge.

“Come nella classica tradizione leghista, grazie ai nostri volontari, sostenitori e militanti, ospiteremo anche esibizioni di gruppi folkloristici, per dare risalto alle nostre radici e tradizioni, e band musicali, il tutto accompagnato dalla presenza di diversi stand per la degustazione di prodotti tipici locali, in cui disporremo di diverse eccellenze del nostro territorio e la cui partecipazione, per chi vorrebbe esserci, è ancora ben accetta. Il programma del talk e la conferma delle presenze sarà resa nota nei prossimi giorni, ma con certezza sappiamo che sarà il vicepremier Matteo Salvini a chiudere la nostra Festa, in cui ciascuno di voi è il benvenuto”, conclude.