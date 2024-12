Caltanissetta, in casa nascondeva droga e una pistola: arrestato

In manette un 43enne

CALTANISSETTA – I carabinieri di Caltanissetta, hanno effettuato una serie di perquisizioni locali in provincia, traendo in arresto un cittadino extracomunitario 43enne.

In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare operata nel comune di Gela in un’abitazione rurale in uso all’uomo, i militari hanno rinvenuta, nascosta in un’intercapedine del soffitto, una pistola calibro 22 con matricola abrasa con relative munizioni, oltre un chilogrammo di hashish occultato.

L’arma, le munizioni e lo stupefacente sono stati posti sotto sequestro penale e messi a disposizione all’Autorità Giudiziaria per consentire approfondimenti balistici e tecnico-scientifici. Per l’arma, in particolare, si procederà a verifiche volte a stabilire l’eventuale provenienza delittuosa.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Gela.