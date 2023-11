Caltanissetta, in tre non potranno mettere piede in città per anni

Lo ha disposto il questore

CALTANISSETTA – Il questore di Caltanissetta ha emesso sette provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di condotte illecite nel territorio nisseno.

Nei confronti di tre persone sono stati emessi provvedimenti di foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Caltanissetta per un periodo di tre anni. Si tratta di persone con precedenti, non sono residenti nel capoluogo nisseno, non svolgono alcuna attività lavorativa e non hanno interessi o legami di alcun genere in città.

Chi ha ricevuto i provvedimenti

I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di un 36enne residente in provincia di Catania che è stato arrestato dalla squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un 33enne senza fissa dimora arrestato dai poliziotti della polfer di Caltanissetta per resistenza a pubblico ufficiale e di un 38enne residente in provincia di Siracusa denunciato per commercio di prodotti contraffatti.

Il questore ha emesso anche due provvedimenti di avviso orale nei confronti di pregiudicati nisseni ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e due provvedimenti di ammonimento, nei confronti di persone ritenute responsabili di aver posto in essere condotte persecutorie nei confronti delle proprie compagne.