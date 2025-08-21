Caltanissetta, Lega su tutte le furie per l’esautorazione del suo assessore

Germanà contro il sindaco Tesauro: "Ritorsione politica"

CALTANISSETTA – La Lega contro il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro. la diatriba tutta interna al centrodestra nasce con la decisione di Tesauro di revocare le deleghe assessoriali a Oscar Aiello, esponente del Carroccio.

“La decisione – ha affermato Tesauro – è stata maturata nell’ambito delle dinamiche politiche che interessano il contesto locale e provinciale e rientra in un percorso di armonizzazione degli equilibri all’interno della giunta comunale”.

Il segretario del Carroccio in Sicilia, Nino Germanà, tuttavia alza la voce e si scaglia contro Tesauro. “La decisione unilaterale del sindaco di revocare la delega e la nomina ad assessore del nostro Oscar Aiello va definita con una sola parola: ritorsione politica – dice -. Era già evidente da qualche mese l’insofferenza di Forza Italia a Caltanissetta, e di qualche signorotto plenipotenziario locale, rispetto alla crescita della Lega in provincia con l’adesione di molti amministratori comunali e per le vicende legate all’elezione di secondo livello per il rinnovo degli organi del Libero consorzio di Caltanissetta, quando Forza Italia infranse l’accordo di coalizione non sostenendo il candidato alla presidenza, espresso dalla Lega, Massimiliano Conti”.

Germanà poi conclude: “Richiedere fedeltà ai propri assessori e trattarli come manipoli non si addice alla dignità istituzionale che un sindaco deve avere nel rispetto dei rapporti con i partiti che lo hanno fatto eleggere e dei cittadini che hanno votato un progetto politico di coalizione”.

