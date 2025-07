Caltanissetta, maltrattamenti in famiglia: 80enne picchia la moglie

La donna ha riportato numerosi traumi e la frattura delle costole

CALTANISSETTA – Un nisseno di 80 anni è stato denunciato dai carabinieri per lesioni e maltrattamenti in famiglia dopo aver picchiato la moglie.

Quest’ultima, una donna di 67 anni, è arrivata ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con il corpo coperto da ematomi, dolorante, impossibilitata a muoversi, con il collo immobilizzato da un collare ortopedico.

La donna, come riscontrato dagli operatori sanitari è stata pestata in maniera brutale ma, a quanto pare, non era la prima volta. Nel tempo avrebbe subito continue violenze e umiliazioni da parte del marito.

La 67enne, che ha riportato la frattura delle costole, ematomi al volto, alla nuca, sulle gambe e nelle braccia, presentava infatti anche vecchi traumi ma non aveva mai denunciato il marito.

Cosa che ha fatto ieri sera quando ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri intervenuti in pronto soccorso. Alla vittima è stata data una prognosi di oltre 30 giorni.