L'uomo si è spento all'ospedale Santa Sofìa di Palermo.

CALTANISSETTA – Luca Cimino non cel’a fatta è morto in ospedale 35 giorni dopo essere stato travolto in via Paladini da un mini van di una squadra di manutentori attraversava la strada.

L’uomo che aveva riportato numerose fratture era stata trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo in codice rosso.