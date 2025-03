Precipita dal tetto dell’abitazione: è ricoverato in prognosi riservata

Stava effettuando dei lavori assieme al figlio

CALTANISSETTA – Un uomo di 70 anni di Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, questa mattina è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere precipitato da un altezza di tre metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 mentre l’anziano si trovava in campagna per fare dei lavori insieme al figlio.

Mentre si trovava sul tetto dell’abitazione è scivolato, precipitando. Il figlio ha contattato il 118. Dalla centrale operativa è stato inviato l’elisoccorso con il medico rianimatore. Quando i sanitari sono arrivati le condizioni sono apparse subito gravi. E’ stato trasferito in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento di neurochirurgia. Il settantenne è in prognosi riservata.