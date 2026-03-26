Caltanissetta, rapina in una tabaccheria: arrestato un 40enne

L'operazione della polizia

CALTANISSETTA – Arrestato un pregiudicato 40enne per una rapina in tabaccheria messa a segno lo scorso 20 febbraio a Caltanissetta. L’operazione è stata condotta dalla polizia che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale, su richiesta della procura nissena. L’uomo dovrà rispondere di rapina aggravata.

Il 40enne, la sera dello scorso 20 febbraio, dopo essere entrato all’interno di una tabaccheria in corso Umberto I, con il volto chinato e travisato dal cappuccio del giubbotto indossato, si è diretto verso la cassa prelevando circa duemila euro. La titolare dell’attività commerciale, spaventata dalla repentina azione dell’uomo, nel frangente, è uscita dal locale chiudendo la porta e cercando di attirare l’attenzione dei passanti.

Una volta presi i soldi, il rapinatore ha tentato di uscire dall’attività commerciale, spintonando la titolare con la porta, che la donna cercava di tenere chiusa per impedirgli la fuga. Vincendo la resistenza della donna è riuscito a fuggire. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha raccolto la denuncia della titolare della tabaccheria. Le successive indagini della squadra mobile, anche attraverso la visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la fuga e identificare l’uomo.