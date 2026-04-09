Caltanissetta, rapina in una tabaccheria del centro

Alcune persone sarebbero state fermate

CALTANISSETTA – Rapina nel centro storico di Caltanissetta.

Caltanissetta, rapina in centro

Intorno alle 13 un uomo si sarebbe introdotto all’interno di una tabaccheria e, dopo aver minacciato il titolare, avrebbe portato via il registratore di cassa per poi darsi alla fuga con un complice che lo aspettava in auto.

Sul posto sono intervenuti investigatori della squadra mobile della Questura che stanno acquisendo e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Alcune persone sarebbero state fermate e la loro posizione è al vaglio della polizia