Caltanissetta, vaccini in età pediatrica: registrate adesioni record

CALTANISSETTA – Con 1.900 spray nasali e 995 monoclonali da 100 milligrammi, la provincia di Caltanissetta oltrepassa le aspettative acquistando più dosi del previsto e raggiungendo quasi il 100% di vaccinazioni, contro influenza e bronchiolite, effettuate dai pediatri di famiglia nei propri studi.

Caltanissetta, vaccini e adesioni record

A renderlo noto è il segretario provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) della provinciale di Caltanissetta, Pietro Salamone “Le famiglie si sono fidate dei propri pediatri – dice Salamone – rinsaldando così quel rapporto fiduciario tra medico e paziente, costituente la base del nostro lavoro”.

“La provincia di Caltanissetta – continua – registra in Sicilia la più alta adesione dei pediatri di famiglia alla campagna vaccinale mettendola in atto direttamente nei propri studi. Una vaccinazione non solo per l’influenza, ma soprattutto per la bronchiolite, contro la quale, a tutti i bambini sotto l’anno di vita, è stato somministrato l’anticorpo monoclonale Nirsevimab, novità dell’immunizzazione la cui copertura ha raggiunto quasi il 90% dei bambini della coorte”.

“Quello raggiunto – aggiunge ancora il segretario pronviciale della Fimp – è un traguardo lodevole, ma in tema di vaccinazioni svariate sono ancora le azione da mettere in atto al fine di sensibilizzare la collettività e accrescere i risultati. Prossimo step, la vaccinazione contro l’hpv, papilloma virus dal quale trovano determinazione diversi problemi e contro il quale, in alcuni territori, la percentuali di vaccinazione non raggiunge neppure la soglia del 10%”.

