Violenza sessuale su una 11enne: docente arrestato

La ragazzina ha raccontato tutto

La Squadra Mobile di Caltanissetta ha arrestato un professore di scuola media per violenza sessuale. Al docente sono stati dati i domiciliari. L’uomo, che insegna in una scuola statale, sfruttando il suo ruolo di insegnante avrebbe molestato, in più occasioni, una undicenne. La ragazzina lo scorso mese di giugno ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto ad una sua insegnante che ha riferito tutto alla vice preside, ma le confidenze non hanno sortito alcun effetto.

La vittima si è quindi rivolta ai genitori che hanno immediatamente denunciato i fatti alla Squadra Mobile. In pochi giorni gli investigatori hanno ascoltato diversi minori che avevano ricevuto le confidenze della compagna e che hanno raccontato anche di altri comportamenti inopportuni e frasi inadeguate pronunciate dal docente in classe. La vittima è stata poi ascoltata dal gip durante un incidente probatorio alla presenza di una psicologa.

La classe della ragazzina, ma anche altri studenti della scuola hanno mostrato grande solidarietà nei confronti della compagna collaborando con gli investigatori e riferendo alla polizia degli inopportuni comportamenti del professore che era solito dire parolacce davanti ai ragazzi e di lanciarsi in apprezzamenti sconvenienti. La vicepreside, che avrebbe lasciato cadere nel nulla le rivelazioni della docente con la quale la vittima aveva parlato, è stata denunciata per omessa denuncia.