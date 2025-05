Camera di Commercio Palermo Enna, bilancio 2024 in attivo

"Utile record, punto di svolta storico per l'ente"

PALERMO – La Camera di Commercio di Palermo ed Enna chiude il 2024 con un utile operativo di oltre 7,7 milioni di euro (ante oneri pensionistici) e, per la prima volta dalla sua costituzione come ente unico, con un bilancio contabile complessivo in attivo. A darne comunicazione in una nota è il presidente Alessandro Albanese, che parla di “punto di svolta storico per l’ente”.

Un percorso iniziato nel 2017

“Un risultato storico, tanto atteso quanto significativo, frutto di un percorso avviato nel 2017 con la nascita dell’ente unico, dopo l’accorpamento con la Camera di Commercio di Enna”, ha dichiarato Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna.

“Come governance abbiamo affrontato con determinazione una delle principali criticità: l’onere pensionistico impropriamente gravante sul bilancio corrente, che sottrae circa 8 milioni di euro di risorse ogni anno”.

Albanese ha sottolineato come la collaborazione e la condivisione di obiettivi con il governo Schifani abbiano permesso alla Camera di raggiungere ottime performance in materia di prestazioni e servizi, nonostante le limitazioni dovute al pagamento delle pensioni degli ex dipendenti. “Un risultato davvero straordinario soprattutto in termini di qualità delle prestazioni rese”, ha aggiunto.

Visione per il futuro

L’amministrazione ha operato su due fronti: un rigoroso contenimento dei costi e una valorizzazione delle entrate. Questo è stato possibile potenziando la riscossione del diritto camerale e razionalizzando l’utilizzo degli immobili di proprietà, grazie a contratti di locazione strategici che hanno favorito la riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Le scelte dei due Consigli camerali che si sono succeduti hanno portato a una progressiva riduzione del disavanzo, che nel 2017 superava i 5 milioni di euro, fino al raggiungimento dell’attuale equilibrio. Tuttavia, l’ente sottolinea che per un risanamento definitivo è necessaria una soluzione normativa strutturale da parte della Regione Siciliana, chiamata a risolvere la questione pensionistica che colpisce esclusivamente le Camere di Commercio siciliane.

Il Consiglio Camerale ha quindi approvato il documento contabile consuntivo dell’esercizio 2024, che evidenzia una chiara coerenza con gli obiettivi strategici previsti e rappresenta una base solida per una pianificazione sostenibile negli anni a venire.

“Oggi stiamo intraprendendo la strada della Camera del futuro, digitalizzeremo tutto per velocizzare al massimo tutte le prestazioni, oggi nell’arco delle 48 ore, come Registro delle imprese, diamo risposte puntuali alle aziende e questo si deve oggi alla grande professionalità e competenza del nostro personale che opera in modo eccellente sia a Palermo che a Enna, una fusione delle due Camere che è stata compiuta perfettamente”, ha concluso Albanese.

