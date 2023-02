Camion in fiamme: Autostrada Palermo-Mazara del Vallo bloccata

Stanno intervenendo i vigili del fuoco per domare il rogo

1' DI LETTURA

Autostrada bloccata sulla Palermo-Mazara del Vallo all’altezza dello svincolo di Carini per un camion in fiamme. Stanno intervenendo i vigili del fuoco all’altezza del chilometro 8,600. È intervenuto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul luogo dell’incendio anche gli agenti della polizia stradale.