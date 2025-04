Camion passa con il semaforo rosso a tutta velocità: incidente sfiorato per miracolo VIDEO

Nessuno è rimasto ferito

AUSTRALIA – Andrew Robertson, fotografo australiano originario di Denton, ha vissuto attimi di puro terrore lo scorso 24 marzo mentre si trovava al volante. Mentre attendeva tranquillamente che il semaforo diventasse verde a un incrocio della città, si è ritrovato improvvisamente protagonista di una scena da brividi.

Incidente sfiorato: le immagini

Non appena il semaforo ha dato il via libera alla ripartenza, il fotografo ha visto sopraggiungere a tutta velocità un enorme camion che, ignorando completamente il rosso, ha attraversato l’incrocio senza rallentare. Il conducente del veicolo ha dovuto reagire d’istinto e frenare bruscamente per evitare l’impatto. Fortunatamente, grazie alla sua prontezza, è riuscito a evitare un drammatico incidente e nessuno è rimasto ferito.

