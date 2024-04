Camion si ribalta in autostrada, un morto sulla Messina-Palermo

Perde la vita un camionista

MESSINA – Tragico incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Sant’Agata di Militello, in direzione del capoluogo siciliano. Secondo le prime informazioni pervenute, un camion si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento, provocando un morto.

Sul posto 118 e polizia stradale

I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente, ma purtroppo i loro sforzi di rianimazione sono stati vani. Gli agenti della Polstrada di Sant’Agata Militello, coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro, sono giunti sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi e stabilire le circostanze esatte dell’accaduto.

