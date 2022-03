Camion urta i cavi dell’alta tensione: 29enne muore folgorato

Inutile la corsa in ospedale

Un operaio di 29 anni, A.T., ha perso la vita nella tarda mattina di oggi, lunedì 28 marzo 2022, mentre stava effettuando dei lavori presso un impianto fotovoltaico nelle campagne di San Donato di Lecce. Durante le manovre di scarico merce dal camion, il braccio meccanico su cui lavorava ha urtato i cavi dell’alta tensione. La corsa verso l’ospedale purtroppo si è rivelata inutile: per il 29enne non c’è stato nulla da fare.

L’operaio è stato soccorso immediatamente dal personale del 118, che ha operato con il defibrillatore, subito dopo la corsa, in “codice rosso”, all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per essere affidato al personale medico.

Al momento l’operaio è stato sottoposto a una serie di accertamenti, come previsto dal protocollo sanitario, ma non si conosce l’entità delle lesioni riportate. Sul luogo dell’infortunio sono giunti i carabinieri della stazione di San Cesario di Lecce, i vigili del fuoco, il personale della società elettrica Enel e gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl. Spetterà a questi ultimi ricostruire la dinamica dell’accaduto e fare chiarezza su eventuali resposabilità da parte di qualcuno.