Campagna elettorale nei Caf, scattano sanzioni della Digos

Tre centri di assistenza fiscale sono stati multati dagli agenti. Trovata anche una persona che ha videoripreso la sua scheda elettorale dentro al seggio.

CATANIA – Sono tre i Caf della città di Catania che sono stati sanzionati dalla Digos del capoluogo etneo nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa vigente in materia e dei divieti di propaganda elettorale. Secondo una nota diffusa dalla questura di Catania, gli agenti hanno multato i centro di assistenza fiscale “per avere esposto manifesti elettorali sulla pubblica via”.

Una persona, inoltre, è stata multata per “distribuzione di volantini elettorali entro il raggio di 200 metri dall’ingresso di una sezione elettorale”. In ultimo, poi, un elettore è stato denunciato per avere videoripreso, con il proprio telefonino, mentre si trovava all’interno della cabina elettorale, le schede che gli erano state consegnate.

Dell’uso di Caf, patronati e centri servizi come comitati elettorali si è occupato lungamente il Controllo popolare antimafia, il gruppo di volontari di Arci, CGIL, I Siciliani giovani, Rete degli Studenti Medi, dell’associazione “Antimafia e Legalità”, in collaborazione con CittàInsieme, che già nelle passate tornate elettorali si erano impegnati a vigilare, da semplici cittadini, sul corretto andamento del voto.

Durante un tour dell’Antico Corso realizzato con LiveSicilia, erano stati ben più di tre i Caf utilizzati per fare propaganda elettorale, esponendo manifesti in strada, in qualche caso anche proprio di fronte ai seggi elettorali.