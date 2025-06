Campionati Italiani Federkombat: un successo per l’Accademia ITKA

Diverse medaglie per i siciliani di Mascalucia

L’Accademia ITKA di Mascalucia, guidata dal Maestro Daniel Romeo, ha partecipato con grande successo ai Campionati Italiani FEDERKOMBAT 2025. Dopo aver superato due fasi regionali con oltre 600 atleti provenienti da tutta la Sicilia, i ragazzi del Team ITKA hanno conquistato il pass per i Campionati Italiani.

Il Maestro Daniel Romeo ha espresso il suo orgoglio per i risultati ottenuti dagli allievi, sottolineando l’importanza del duro lavoro e della determinazione. “I ragazzi hanno svolto un lavoro eccellente, migliorando la loro prestazione a 360 gradi e dimostrando che è possibile conciliare sport e studio con successo – spiega Romeo -. Le porte per la nazionale sono aperte e qualcuno di loro potrebbe far parte degli azzurri ai prossimi impegni Federali. Siamo fiduciosi che questi giovani talenti possano rappresentare l’Italia con onore e orgoglio”.

Le tre fasi dei Campionati Italiani

I Campionati Italiani si sono svolti in tre fasi distinte:

1.⁠ ⁠Campionati Italiani Cadetti Kick Light:

•⁠ ⁠Federico Rubino (13/15 anni) ha conquistato la medaglia di bronzo, disputando tre match eccellenti e perdendo per soli due punti contro l’atleta nazionale in carica.

•⁠ ⁠Lorenzo Garozzo (10/12 anni) ha conquistato la medaglia d’argento, perdendo la finale per un soffio.

•⁠ ⁠Salvatore Barresi (10/12 anni) e Gabriel Di Mauro (10/12 anni) hanno raggiunto la finale, dimostrando grande determinazione e passione.

2.⁠ ⁠Campionato Italiano Junior/Senior Kick Light:

•⁠ ⁠Gabriel Rosario Romeo (16/18 anni), nonostante sia ancora quindicenne, ha vinto due match e raggiunto la finale, disputando un ottimo incontro contro il campione in carica.

3.⁠ ⁠Campionati Italiani Ring K1:

•⁠ ⁠Fabio Astuti (16/18 anni) ha conquistato il titolo di Campione Italiano, battendo ai punti il campione in carica.

I risultati finali

Campionati Italiani Kickboxing Cadetti e Trofeo Italia (24-27 aprile 2025):

Lorenzo Garozzo (-47 kg, 10/12 anni): medaglia d’argento

⁠Federico Rubino (-63 kg, 13/15 anni): medaglia di bronzo

⁠Gabriel Di Mauro (+45 kg, 10/12 anni): medaglia d’argento

⁠Salvatore Barresi (-30 kg, 10/12 anni): medaglia d’argento

Campionati Italiani Ring e Trofeo Italia (17-18 maggio 2025):

Fabio Astuti (-75 kg, junior 16-18 anni): titolo di Campione Italiano

Campionati Italiani e Trofeo Italia Junior/Senior (29 maggio – 1 giugno):