Nuoto Master, quattro titoli per i palermitani ai campionati italiani

Il bottino comprende anche 11 medaglie e tre record

Ottimo bottino per i nuotatori master palermitani in trasferta in Piemonte lo scorso weekend, a Torino, per l’edizione invernale dei Campionati Italiani in vasca corta.

Quasi 2000 atleti, provenienti da tutta la penisola, hanno dato vita a tre giorni di gare entusiasmanti e piene di ottimi risultati dal punto di vista tecnico, anche per la novità dell’immissione, per la prima volta, dei giovanissimi M20.

I risultati dei palermitani

Undici medaglie in totale, quattro titoli italiani e tre record il computo finale delle vittorie targate ‘Palermo’.

Nel dettaglio, due titoli italiani e altrettanti record per Giulia Noera, M55 della Waterpolo Palermo, dominatrice assoluta della ‘velocità’, che ha portato a casa le due gare nelle quali era iscritta, ovvero i 50 stile libero ed i 50 farfalla. Un titolo a testa anche per Daniela Gioia, M65 nei 100 stile libero e Cristina Bonomonte, M60, nei 400 stile libero, entrambe atlete della Nadir, quest’ultimo anche record regionale.

Le stesse due atlete, a gare invertite, hanno anche conquistato un argento a testa. Medaglie di bronzo invece per Marianna Moncada, M45 nei 50 rana, Carla Montaina, M35 nei 50 dorso e Antonio Giovannelli, M60, nei 100 farfalla, tutti atleti della Nadir. Infine gli altri due bronzi, sono stati appannaggio di Gigi D’Arpa, M55 Waterpolo Palermo, nei 400 stile libero e di Alberto Travaglino, M70, sempre Waterpolo Palermo.