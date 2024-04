Campionato Granturismo Endurance, il catanese Nicolosi su Porsche

Il team Ebimotor alla partenza della nuova stagione

CATANIA – Sta per iniziare una nuova entusiasmante stagione: il Team Ebimotors si presenterà con un equipaggio già conosciuto nel mondo Racing. Il Team di Cermenate, grande riferimento in Italia, e Team Porsche di caratura Europea conterà su un equipaggio di grande livello. L’obiettivo è vincere ancora.

I tre piloti che a bordo della Porsche 992 GT3 Cup parteciperanno al Campionato Italiano Granturismo Endurance categoria PROAM sono Giuseppe Nicolosi, Davide Di Benedetto e Daniele Cazzaniga. Nuova anche la livrea dell’auto che è stata appena svelata.

“Puntiamo al vertice”

“Ho già corso nel 2017 e nel 2018 per il Team Ebimotors, è una garanzia per tutti coloro amano il Motorsport – ha dichiarato l’etneo Giuseppe Nicolosi – È un Team di riferimento nazionale Porsche e il fatto che abbiano pensato a me, mi riempie d’orgoglio. Conosco bene Enrico Borghi, il team principal, con lui ho un ottimo rapporto che dura da molti anni. Speriamo di ripetere quanto fatto nel 2022, quando con questo stesso equipaggio ci siamo aggiudicati il titolo nazionale Porsche ProAm. Puntiamo a stare al vertice della classifica riservata al marchio tedesco di Stoccarda e vincere la classifica generale. Non è stato semplice convincere questo Team così prestigioso, perché le macchine sono contingentate, speriamo di non deludere tutti coloro che ci hanno dato fiducia. Non vedo l’ora di salire in macchina. Ringrazio gli sponsor che da sempre ci sostengono e quelli che da quest’anno saranno al nostro fianco”.

Nei giorni scorsi il Team ha effettuato un primo test a Imola. «Siamo soddisfatti delle nostre performance e del lavoro svolto fin qui – ha aggiunto Nicolosi – Prima dell’inizio del campionato avremo la possibilità di provare ancora la nuova autovettura, il 13 Maggio a Vallelunga ci aspetta un altro test».

“Sono molto contento di tornare a correre con Beppe e Davide – ha affermato Daniele Cazzaniga – continueremo il lavoro svolto nel 2022 con un grande Team come Ebimotors, sarà dura competere con gli altri marchi che partecipano al GT Italiano ma sono sicuro che riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni”.

Campionato Italiano Granturismo Endurance: il programma

Ecco le date del campionato:

Vallelunga 14-16 giugno 2024; Mugello 12-14 luglio 2024; Imola 6-8 settembre 2024; Monza 25-27 ottobre 2024.