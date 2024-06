Campionato Italiano GT 2024: il catanese La Mazza in pista a Vallelunga

L'auto è la Ferrari del team EasyRace

Sarà il circuito di Vallelunga a dare il via, nel prossimo weekend, alla serie “Endurance” del Campionato italiano Gran Turismo. E nel Lazio torna in gara anche Francesco La Mazza, reduce dal quarto posto della classifica finale della stagione scorsa e dal terzo del 2022. Prospettive importanti dunque per il pilota catanese.

Non cambia la squadra. È la EasyRace, il team padovano guidato da Michele Paccagnella. L’auto è la Ferrari 488 e a guidarla, insieme a La Mazza, saranno Emiliano Pierantoni e Alessio Bacci. Sulla linea di partenza ci saranno ben 35 vetture (21 parteciperanno al campionato GT3, 14 alla GT Cup, la categoria per cui gareggia il pilota catanese).

Il campionato si apre sul circuito in cui si era chiuso la stagione scorsa. Insieme a Linossi e Biagi, La Mazza si era reso protagonista di una grande rimonta che è valsa un quarto posto finale. Adesso è pronto a scrivere un’altra pagina della sua ormai più che ventennale storia nel Campionato GT.

“Riprendiamo da dove abbiamo concluso la stagione scorsa – dice La Mazza – e voglio interpretare la corsa allo stesso modo: con grinta e tanta voglia di fare bene. Con il nuovo regolamento quest’anno saranno sfide in cui avrà la meglio la strategia. Tre ore sono tante, ci sono i pit stop, i rifornimenti, i cambi di pilota. Tutti eventi che possono influenzare la prova. Bisogna sapere “leggere” al meglio ogni momento che la gara offre”.