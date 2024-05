Campionati italiani Windsurfer a Mondello, Alberti: “Evento magnifico”

Il palermitano: "Non mancheranno atleti blasonati, giovani e meno giovani"

Il 50° Campionato Italiano della storica classe Windsurfer è in programma dal 16 al 19 maggio a Mondello. Per questa rassegna tricolore, a darsi appuntamento nel capoluogo siciliano ci saranno circa 100 atleti, alcuni dei quali con medaglie olimpiche al collo. Il numero esatto degli atleti al via sarà ufficiale soltanto giovedì 16 maggio.

Tra gli atleti più attesi in gara il veterano palermitano del Clubino del Mare Alessandro Alberti che proprio tre giorni fa ha festeggiato il compleanno. Alberti è campione mondiale 2022 overall e campione italiano nel 2023 sempre della classe Windsufer. Di titoli italiani in bacheca tuttavia ne annovera diversi. Ecco le sue sensazioni all’antivigilia del 50° campionato italiano.

“Purtroppo a causa di una fastidiosa allergia che mi perseguita da circa una settimana – racconta Alberti – non sono al top, ma per fortuna ho ancora un giorno per poter recuperare le energie e competere al meglio. Non mancheranno certamente atleti blasonati sia giovani sia meno giovani e non parlo solo dei palermitani, ma anche di alcuni specialisti provenienti dalla Toscana”.

“Indubbiamente – prosegue – per noi palermitani poter prendere parte a una manifestazione così importante senza doverci spostare è qualcosa di magnifico oltre che logisticamente comodo. Penso ad esempio ai mondiali del 2023 svolti in Australia in quel di Perth ai quali non ho potuto essere al via a causa della mia attività di istruttore. Non vedo l’ora – conclude Alessandro – di scendere in acqua per dare il 110% delle mie possibilità”.

Nella giornata di martedì 14 maggio ad Acireale si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi Ussi 2024 per le imprese sportive del 2023. Tra i premiati anche la marsalese del Circolo Albaria Bruna Ferracane campionessa mondiale Windsurfer.