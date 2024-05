Da Busetta e Ferracane al Ct Vela Messina: i vincitori dei Premi dell’Anno

La cerimonia di consegna ad Acireale da parte dell'Ussi

L’Asd Svincolati Milazzo campioni d’Italia nel basket tre contro tre under 18 con Michael Scredi, Dario Scardi, Giuseppe Giambò e Renato Sahin. Poi la squadra maschile campione d’Italia del Circolo del tennis e della vela Messina e il campione italiano di parapendio Marco Busetta. E ancora la campionessa mondiale di surf Bruna Ferracane del Club Albaria Palermo.

Questi sono i vincitori del Premio dell’Anno dell’Ussi intitolato al ricordo di Candido Cannavò per le imprese compiute nel 2023. La cerimonia di consegna della 64^ edizione dei Premi dell’Anno si è tenuta ad Acireale nella sala “Pinella Musmeci” a Villa Belvedere in piazza Indirizzo.

La manifestazione è stata presentata dai giornalisti Nino Randazzo e Lucio Di Mauro con Sabina Rossi e la partecipazione dell’attore Gino Astorina. La direzione artistica e l’organizzazione è stata affidata a Francesco Panasci con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Acireale guidato dal sindaco Roberto Barbagallo.

Una festa dello sport siciliano

I Premi dell’Anno dell’Ussi Sicilia rappresentano la festa dello sport siciliano. Sono assegnati attraverso le segnalazioni dei giornalisti iscritti al gruppo regionale di specializzazione dell’Associazione Siciliana della Stampa, che hanno assistito e raccontato le gesta di società, atleti e arbitri siciliani. Quest’ultimi sono i protagonisti degli eventi sportivi non solo regionali e nazionali, ma anche internazionali.

Oltre al premio legato e intitolato al ricordo di Candido Cannavò, sono stati premiati per la carriera Carmelo Pittera, allenatore della nazionale di pallavolo e della Paoletti che vinse lo scudetto nel 1978. I giovani Gabriele Finocchiaro, calciatore della Primavera della Juventus, la canoista del Circolo Canoa Catania Anastasia Insabella e la pugile Lucia Ayari. A seguire i dirigenti Marco Fichera, Enzo Falzone e Fabrizio Bignardelli. Le società emergenti Correndo per Aci e Boxing team Catania ring.

Nel corso della cerimonia è stato consegnato anche un premio alla memoria nel ricordo di Franco Mento, fra i pionieri siciliani del tiro con l’arco. Il premio “Luigi Prestinenza” è andato al giornalista Maurizio Nicita. Il “Nuccio Schillirò” per il Fair Play alla Golfobasket Alcamo.

Gli altri premiati

Fra i premi speciali è stata consegnata una targa a Marco Civoli, telecronista Rai che in occasione della finale vinta dall’Italia ai mondiali di calcio in Germania disse “Il cielo è azzurro sopra Berlino”. Riconoscimenti anche per il Catania femminile di calcio, la Sicurlube futsal Regalbuto, l’Acireale calcio a 5 e il Catania beach soccer.

E ancora, il premio dell’anno per la fotografia è stato consegnato alla fotografa Alessandra Lo Monaco; il premio Etica e Sport, assegnato in condivisione con l’Ucsi, a Carmelo Chines e Rocco Papandrea; il premio Territorio per il Sociale a Giuseppe Torrisi, Antonio Grassini, Don Orazio Caputo, Daniele Giuffrida, Angelo Bellavia, Pasquale Leonardo, Enrico Strano, Giovanni Di Mauro, Lorenzo Pennisi, al Basket Acireale e al Real Aci.