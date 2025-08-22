Catania, Campisi: “La Città Metropolitana sia protagonista”

Sul futuro dell'Ente di area vasta

CATANIA – “A distanza di pochi mesi dalle elezioni provinciali, avvenute lo scorso aprile, ho scelto di non perdere neanche un giorno e di mettermi da subito al servizio del territorio. In qualità di consigliere metropolitano, ritengo doveroso trasformare l’ente in uno strumento attivo, concreto e vicino alle reali esigenze dei comuni e dei cittadini”.

Lo dichiara Alessandro Campisi, consigliere della Città Metropolitana di Catania, sottolineando la necessità di una visione politica chiara e operativa, in grado di affrontare con responsabilità le criticità storiche che interessano l’area vasta etnea.

“La Città Metropolitana ha il compito di pianificare, coordinare e investire sulle infrastrutture, sulla scuola, sull’ambiente, sulla sicurezza e sulla mobilità. Non possiamo permetterci lentezze o approcci burocratici: il nostro territorio merita una politica che agisca e serve anche al sindaco metropolitano un sostegno alle attività che devono essere implementate”.

Campisi evidenzia come, sin dal suo insediamento, abbia avviato un percorso di ascolto e dialogo costante con Sindaci, amministratori locali, rappresentanze civiche e cittadini nei vari comuni della cintura metropolitana.

“Le istanze che arrivano dal territorio sono chiare: viabilità secondaria in forte sofferenza, edifici scolastici che richiedono manutenzione e riqualificazione, zone periferiche che reclamano attenzione e servizi. Queste non sono richieste isolate, ma esigenze strutturali che meritano una risposta concreta e rapida e va apprezzato lo sforzo che ha fatto l’Ars di inserire in questa variazione un primo intervento verso le strade provinciali, fortemente voluto da FdI perché in continuità con la pianificazione avviata sotto il governo Musumeci”.

Il consigliere, pur riconoscendo le difficoltà che la macchina amministrativa si trova ad affrontare, è convinto che con il ritorno della politica sia inevitabile un cambio di passo, soprattutto sul piano della programmazione e dell’attuazione delle misure, avviate con efficacia in questi due anni dal sindaco Trantino.



“È necessario passare alla fase operativa: tradurre risorse e progetti in interventi reali, visibili, utili. Come consigliere di maggioranza continuerò a dare il mio contributo con spirito collaborativo, ma anche con determinazione, affinché i tempi della burocrazia non continuino a rallentare i bisogni del territorio.”

Campisi conclude con un messaggio di fiducia, ma anche di responsabilità verso la coalizione di governo metropolitano: “La nostra è una maggioranza forte, competente e consapevole. Ora serve unità d’intenti e coraggio politico. Dobbiamo costruire una Città Metropolitana che sia davvero un riferimento operativo per tutti i 58 comuni del comprensorio. La mia sarà una presenza costante, vigile e propositiva, perché solo attraverso il lavoro quotidiano si costruisce il cambiamento reale.”