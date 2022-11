Crolla solaio di una casa: ferito un uomo

Stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri per eseguire i primi accertamenti

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) – Un solaio è crollato in una palazzina a Campofelice di Roccella (Pa) in via della Provincia 72. La palazzina ha tre piani. È crollato il soffitto nell’appartamento al primo piano dove si trovava una coppia. Tanta paura per i due coniugi anziani. Il marito è stato portato in ospedale per qualche escoriazione. Anche la moglie è stata assistita dai sanitari del 118. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cefalù che stanno eseguendo i primi accertamenti.