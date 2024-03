Campofelice di Roccella, Muffoletto aderisce alla nuova Dc di Cuffaro

Si allarga la compagine centrista in Comune

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) – Il consigliere comunale di Campofelice di Roccella, Martina Muffoletto, aderisce alla Democrazia Cristiana. Salgono a tre i rappresentanti del partito guidato da Totò Cuffaro; precedentemente erano passati nella Dc il vicesindaco Matilde Prinzi e Giovanni Venturella. “Ho deciso di aderire alla DC perchè credo che, attualmente, sia l’unico partito che lavora per il territorio coinvolgendo direttamente i cittadini. Insieme ai colleghi Prinzi e Venturella lavoreremo nell’interesse della gente, creando opportunità di rilancio per la nostra comunità”, dichiara Martina Muffoletto.

“Accogliamo a braccia aperte Martina Muffoletto e le auguriamo buon lavoro. La fiducia nel nostro partito cresce giornalmente e Campofelice di Roccella è l’ennesima testimonianza. Sono certo che sarà un valore aggiunto all’interno della Dc e insieme ai colleghi Prinzi e Venturella lavorerà per il territorio ascoltando le esigenze della gente”, dichiara Santi Bellomare, segretario provinciale Dc a Palermo.

“Ringrazio i Consiglieri Muffoletto e Venturella e il vicesindaco Prinzi, per aver scelto di aderire al nostro partito e per il contributo di qualità che sono certo daranno. Grazie a loro continuerà il percorso di radicamento in tutta la provincia, avviato in occasione del successo elettorale delle comunali di Palermo e che oggi ci vede come forza politica presente ed in crescita in tutto il territorio provinciale”, dichiara Domenico Bonanno, capogruppo Dc in Consiglio comunale a Palermo.