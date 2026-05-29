Campofelice di Roccella, posa della prima pietra per le nuove elementari

Alla cerimonia anche l’assessore regionale Turano e il deputato Ars Figuccia

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – Posata questa mattina la prima pietra del nuovo edificio della scuola elementare di Campofelice di Roccella. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano e il deputato questore della Lega all’Ars Vincenzo Figuccia.

Presenti anche il sindaco di Campofelice di Roccella, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Venturella, il consigliere comunale Giuseppe Pecoraro, autorità civili, scolastiche e cittadini.

“La realizzazione di una nuova scuola non è soltanto un investimento infrastrutturale, ma un atto di fiducia verso il futuro”, ha dichiarato Figuccia. “Garantire ai bambini ambienti moderni, sicuri e adeguati significa costruire le basi di una società più forte e consapevole”.

L’esponente della Lega ha inoltre ringraziato l’assessore regionale Mimmo Turano “per l’attenzione costante rivolta al sistema scolastico siciliano” e si è complimentato con l’amministrazione comunale “per il lavoro svolto”.

Secondo Figuccia, l’avvio dei lavori rappresenta “un passaggio importante” per il Comune del Palermitano, che potrà dotarsi di una struttura scolastica moderna e funzionale, pensata per rispondere alle esigenze di studenti e famiglie.