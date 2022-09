Incendiata un’auto nel palermitano, indagini in corso

Indagano i carabinieri

PALERMO – Indagano i carabinieri per l’incendio doloso di un’auto questa notte a Camporeale, nel Palermitano. Ad andare a fuoco il mezzo di un operaio di 40 anni residente in paese. Il veicolo è andato parzialmente distrutto. Al lavoro per tutta la notte i militari alla ricerca di indizi per riuscire a risalire all’autore del raid. Attorno alla Lancia Y data alle fiamme sono state trovate tracce di benzina. I carabinieri della compagnia di Partinico stanno acquisendo le immagini delle videocamere installate in zona.