Can Yaman arrestato per droga in Turchia

L'attore è stato fermato insieme ad altre sei persone.

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine giudiziaria sul traffico e uso di sostanze stupefacenti nel mondo dello spettacolo e dell’informazione a Istanbul. La notizia è stata diffusa dai principali organi di stampa locali.

Secondo quanto riferito dai media turchi, Can Yaman è finito in manette insieme ad altre sei persone. Tra queste, figura anche l’attrice Selen Gorguzel appena rientrata da “Survivor”.

Gli indagati sottoposti ad esami tossicologi

I sette indagati sono stati sottoposti a una serie di accertamenti presso l’Istituto di medicina forense, con l’obiettivo di stabilire l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, nonché il periodo e la tipologia delle droghe coinvolte. Gli esami tossicologici rappresentano un passaggio cruciale dell’inchiesta.

Parallelamente, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, la polizia ha condotto operazioni mirate in nove locali notturni della città sul Bosforo. Durante i controlli sono stati arrestati diversi spacciatori e i responsabili delle strutture in cui, secondo gli investigatori, avveniva la vendita di sostanze illegali.

Nelle settimane precedenti, più di venti persone tra volti noti dello spettacolo, personaggi pubblici e giornalisti erano già state coinvolte nello stesso filone investigativo, finendo sotto la lente delle autorità.

Chi è Can Yaman, l’attore arrestato per droga

Nato a Istanbul l’8 novembre 1989, Can Yaman è figlio di un avvocato e di una professoressa di Lettere. Dopo aver frequentato il liceo italiano di Istanbul, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, intraprendendo inizialmente un percorso professionale lontano dal mondo dello spettacolo.

Il debutto come attore è arrivato con la partecipazione a serie televisive turche quali “DayDreamer – Le ali del sogno” e “Mr. Wrong – Lezioni d’amore”. In Italia, diventata la sua seconda casa, ha girato “Viola come il mare” e il remake di “Sandokan” trasmesso lo scorso dicembre su Rai 1.

Can Yaman figura tra gli ospiti della prima puntata del nuovo ciclo di “C’è posta che per te” che andrà sabato 10 gennaio, in prima serata su Canale 5, e che è stata registrata nelle scorse settimane, molto prima del suo arresto.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA