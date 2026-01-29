Trantino: "La città riconosce in lui un impegno che ha avuto ricadute positive durature"

CATANIA – È stata assegnata a Giovanni Cultrera di Montesano, la ventinovesima edizione della Candelora d’oro. Cultrera di Montesano è un musicista di fama internazionale e sovrintendente del teatro Massimo Bellini di Catania. Il Comune capoluogo la assegna nell’ambito dei festeggiamenti per la Patrona della città, Sant’Agata.

La consegna si terrà domenica alle 18,30 nel salone Bellini di Palazzo degli Elefanti. “La scelta di Giovanni Cultrera di Montesano – ha spiegato il sindaco di Catania Enrico Trantino – nasce da un percorso di lungo periodo. E da risultati concreti a favore della vitalità e della credibilità culturale di Catania”.

Trantino: suo impegno ha prodotto ricadute positive durature

“La città riconosce in lui una figura capace di tenere insieme qualità artistica, visione organizzativa e senso delle istituzioni. Ha contribuito a rafforzare il ruolo di Catania nei circuiti culturali nazionali e internazionali. L’impegno profuso nella promozione del nostro patrimonio materiale e immateriale, unito alla capacità di coinvolgere pubblici diversi e investire sulle nuove generazioni. Tutto ciò ha prodotto ricadute positive durature”.

“Questo riconoscimento – ha concluso Trantino – intende valorizzare un metodo di lavoro fondato su competenza, responsabilità e rispetto delle regole. Che ha dato slancio alle istituzioni culturali di Catania e reso più forte il legame tra cultura e comunità per costruire sviluppo, identità e futuro”.