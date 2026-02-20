Cane addestrato addestrato a gettare i rifiuti in strada: la denuncia – VIDEO

La denuncia del Comune di Catania: "L'ingegno non è un alibi per l'inciviltà"

Un cane di piccola taglia è stato ripreso mentre abbandona un sacchetto di rifiuti in una zona già utilizzata come discarica abusiva nel rione San Giorgio, a Catania.

A documentare l’episodio sono state le telecamere di videosorveglianza installate dal Comune per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito di spazzatura.

Le telecamere lo hanno ripreso per due giorni di fila

I funzionari comunali incaricati di controllare i filmati registrati dall’impianto stentavano a credere ai propri occhi. Le immagini mostrano l’animale che, per due giorni consecutivi, raggiunge l’area interessata e lascia a terra un sacchetto, per poi allontanarsi.

Secondo l’amministrazione, si tratterebbe di una strategia messa in atto dal proprietario per eludere i controlli ed evitare di comparire davanti alle telecamere mentre smaltisce irregolarmente i rifiuti.

Cane addestrato a buttare i rifiuti, la denuncia

Il Comune di Catania ha denunciato la vicenda attraverso la sua pagina Facebook. Due i due video che documentano l’accaduto. “L’ingegno non può mai diventare un alibi per l’inciviltà”, si legge.

L’ente sottolinea inoltre come quanto immortalato lasci pochi margini di interpretazione. “Una scena che lascia poco spazio ai dubbi: l’animale sarebbe stato addestrato per evitare che il proprietario venisse ripreso mentre abbandonava la spazzatura in modo irregolare”, continua il post.

“Un comportamento tanto furbo quanto doppiamente scorretto – conclude l’amministrazione comunale – perché oltre a sporcare la città tenta di sottrarsi alle regole sfruttando l’inconsapevole amico a quattro zampe. Il rispetto del decoro urbano e dell’ambiente è un dovere di tutti”.