Un cane in aereo, Horus viaggia in cabina e diventa una star

Il passeggero speciale ha conquistato tutti

Un passeggero inusuale e speciale ha attirato l’attenzione delle persone che viaggiavano a bordo di un volo commerciale partito da Puerto Vallarta e diretto a Cancún, in Messico.

Si tratta di Horus, un alano arlecchino regolarmente certificato come emotional support animal (ESA), ossia animale da supporto emotivo.

Il cane ha attirato l’attenzione dei passeggeri dell’aereo

Gli altri passeggeri hanno immortalato e condiviso sui social il video del viaggio in cabina del cane accanto ai suoi referenti umani, sull’aereo della compagnia Viva Aerobús. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del mondo.

Tutto quello che c’è da sapere sugli animali da supporto emotivo

A raccontare la storia è Dennia, la persona che vive con Horus, attraverso un video pubblicato sui social. Negli Stati Uniti, gli animali da supporto emotivo sono ufficialmente riconosciuti grazie a una certificazione rilasciata da figure professionali quali psicologi o psichiatri.

In Italia, invece, manca una normativa specifica e non esiste un registro ufficiale. Nonostante ciò, alcune compagnie aeree – come nel caso della messicana Viva Aerobús – ne consentono la presenza a bordo, purché vengano rispettati precisi requisiti sanitari e documentali.

Cane sull’aereo, Horus può viaggiare senza trasportino

Il certificato che consente a Horus di viaggiare accanto alla sua famiglia è stato rilasciato da una psicologa, dopo aver attestato l’importanza del cane nel supportare il benessere psicologico della persona con cui vive.

Secondo quanto previsto dal regolamento di Viva Aerobús, gli ESA possono viaggiare in cabina, senza necessità di trasportino o sistemazione in stiva, purché la documentazione medica e sanitaria sia completa e aggiornata.

Dennia ha spiegato che per permettere a Horus di viaggiare in cabina è stato necessario dimostrare che il cane fosse in regola con tutte le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari. Non è stato richiesto alcun addestramento specifico per i bisogni, data la sua indole vivace e giocosa.

Cosa fare se si vuole affrontare un viaggio simile

Inoltre, Horus non è soggetto a restrizioni quali museruola o gunzaglio perchè non presenta comportamenti aggressivi. Il suo referente umano ha pubblicato su TikTok anche video informativi per aiutare chi desidera affrontare un viaggio simile con il proprio animale da supporto emotivo.

La procedura prevede, innanzitutto, la certificazione da parte di un professionista della salute mentale e l’approvazione della compagnia aerea con cui si intende viaggiare.

Infine, è importante ricordare che, sebbene esistano compagnie aeree che accettano gli ESA a bordo, ogni viaggio richiede un contatto preliminare con il vettore per organizzare la prenotazione e fornire tutta la documentazione necessaria.

